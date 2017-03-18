Тиллерсон: США и Китай будут сотрудничать по вопросу о Северной Корее

Соединенные Штаты будут сотрудничать с Китаем по вопросу ракетно-ядерной программы Северной Кореи и обеспечения безопасности в Северо-Восточной Азии. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Пекине после переговоров с главой МИД Китая Ваном И.

Именно недавние запуски баллистических ракет с территории Северной Кореи стали главной темой переговоров. По словам Тиллерсона, обе стороны договорились объединить усилия в попытках добиться от руководства Северной Кореи изменения своей политики, которая, как подчеркнул Тиллерсон, привела к опасной эскалации напряженности. Ван И подчеркнул, что при решении вопроса о северокорейской ядерной программе необходимо использовать только дипломатические методы.

Накануне Тиллерсон, выступая в Южной Корее, подчеркнул, что Вашингтон не исключает военного ответа на действия Северной Кореи.

Визит госсекретаря США в Пекин – первый после его вступления в должность – завершает поездку Тиллерсона по странам Азии, в ходе которой он побывал также в Токио и Сеуле. Помимо Северной Кореи, на переговорах в Пекине поднимались и вопросы Тайваня, а также торговли между США и Китаем.