Инцидент в Орли: напавший на патруль был радикальным исламистом

Мужчина, застреленный в парижском аэропорту Орли в субботу после попытки нападения на военный патруль, был радикальным исламистом, известным французским спецслужбам. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Бруно Ле Ру.

Утром в субботу, до того как совершить нападение в Орли, мужчина, имя которого не называется, открыл огонь по дорожным полицейским, попытавшимся остановить его машину к северу от Парижа. Один полицейский был ранен.

В аэропорту Орли он попытался отобрать оружие у военного патруля и был убит. Взрывотехники подтвердили, что «пояса смертника» на нем не было. Аэропорт был закрыт, несколько тысяч человек, в числе которых оказался и кандидат в президенты Франции Николя Дюпон-Эньян, эвакуированы.

В прошлом месяце похожее нападение произошло у музея Лувр в Париже. Во Франции продолжает действовать введенный после террористических нападений режим чрезвычайного положения, объекты массового скопления людей охраняют военные патрули.