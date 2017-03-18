В парижском аэропорту Орли застрелен напавший на военного

Во Франции в парижском аэропорту Орли армейский патруль застрелил мужчину – после того, как он отобрал оружие у одного из охранявшего аэропорт военных. Сообщения об этом подтвердили в полиции Франции.

После инцидента аэропорт был закрыт, все пассажиры эвакуированы, а выполнение рейсов приостановлено. Сообщается, что в аэропорту ищут взрывчатку.

Имя нападавшего и его мотивы пока не известны. Похожее нападение произошло в прошлом месяце у музея Лувр.

Во Франции с ноября 2015 года, когда в Париже произошла крупная террористическая атака, действует режим чрезвычайного положения. Места массового скопления людей охраняют армейские патрули, вооруженные автоматами.