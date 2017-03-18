В Бишкеке задержаны некоторые участники марша протеста

В Бишкеке сегодня прошел марш за политические права и свободу слова. В нем приняли участие общественные деятели, депутаты парламента, журналисты, правозащитники и другие. Некоторые участники марша предприняли попытку выйти на дорогу, но сотрудники милиции оттеснили их на тротуар и задержали несколько человек, в том числе депутата от фракции «Ата Мекен» Каныбека Иманалиева и активиста Мавляна Аскарбекова.

Среди задержанных участников марша оказался журналист Би-Би-Си Абдыбек Казиев. Об этом «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода») сообщил депутат Каныбек Иманалиев. Каныбек Иманалиев сообщил, что его отпустили, остальные будут освобождены после того как напишут объяснительные.

В милиции пока официально не прокомментировали задержание участников марша.