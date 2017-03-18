Питерский полицейский оскорбил паспорт Республики Узбекистан, но в МВД РФ это отрицают

Остановившие автомобиль узбекского мигранта сотрудники полиции Санкт-Петербурга, считающегося «культурной столицей» России, написали оскорбительные слова в его национальном паспорте. В свою очередь, гражданин Узбекистана обратился с жалобой в полицию и Следственный комитет.

14 марта автомобиль выходца из Самарканда Камола Ш. остановили сотрудники полиции, когда тот ехал с группой узбекских мигрантов по Новгородскому проспекту в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Как написал в социальных сетях депутат совета МО «Поселок Шушары» Артемий Галицын, выйдя из салона автомобиля марки «Лада» и представившись, сотрудники полиции потребовали от гражданина Узбекистана предъявить им документы. Однако, не найдя никаких нарушений в документах узбекского мигранта, полицейские заподозрили его в употреблении спиртных напитков и потребовали сделать несколько приседаний и пройтись по ровной линии. Вслед они потребовали от узбекистанцев деньги.

«Человек платить отказался. Документы стражи порядка вернули уже вот такими», – написал на своей странице в Facebook'е депутат Артемий Галицын, опубликовав вместе с стем испорченную страницу паспорта гражданина Узбекистана.

На двух фотографиях, опубликованных в Facebook'е, можно увидеть, как на страницах «визы» в паспорте 33-летнего узбекистанца, питерские полицейские шариковой ручкой написали оскорбительные слова.

Депутат Артемий Галицын решил помочь гражданину Узбекистана и с трудом уговорил его пойти вместе с ним в полицию и написать заявление.

«Сегодня вместе с пострадавшим были в Пушкинском районном отделении полиции. Повторюсь, руководство полиции отреагировало на безобразный случай очень верно. Нас принял начальник отделения, лично выслушав пострадавшего. Все подробно записали. То что виновников найдут нет никаких сомнений. Сейчас даже понимаем, кто это мог быть. Но тут важно другое, что подобное унижение людей практически в 99% сошло бы злодеям с рук просто потому, что жаловаться на людей в форме в нашей стране не принято. Молчат не только мигранты, но и местные жители. Вот это, как раз надо менять. Именно тогда, такие мерзкие случаи будут попросту невозможно. Стоит отметить, что руководство полиции сейчас относиться к таким жалобам с большим вниманием и реагирует на них правильно. Зло процветает, когда общество исповедует терпимость. Зло терпеть нельзя», – написал 16 марта на своей странице в Facebook'е депутат Артемий Галицын.

Однако гражданин Узбекистана сомневается в том, что, увидев его «испорченный» паспорт, российские пограничники спокойно и без проблем пропустят его при прохождении пограничного контроля.

16 марта стало известно о том, что полиция Пушкинского района начала проверку по факту обращения гражданина Узбекистана Камола Ш. в полицию из-за испорченного в Шушарах документа. Как сообщило 16 марта российское интернет-издание Fontanka.ru, руководство полиции выяснило, что сотрудники МВД никаких бранных слов в паспорте узбекского мигранта не писали.

Как сообщили изданию в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, гражданин Узбекистана действительно 16 марта обратился в полицию Пушкинского района. «Его опросили, выяснили время и место, когда к нему якобы подъехали сотрудники полиции. В МВД полученную информацию в тот же день проверили, в том числе с помощью средств объективного технического контроля, и выяснили, что по названному мигрантом адресу сотрудники полиции 14 марта никого не останавливали. Кроме того, в ГУ МВД отметили, что заявление мигрант так и не написал. «Указанный граждан отказался писать заявление в полицию, пояснив, что просто хочет нормальный паспорт. Материалы по данному факту переданы в следственные органы для проведения дальнейшей проверки и принятия процессуального решения», – заявили российскому интернет-изданию в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее «Озодлик» не раз сообщал о том, что узбекские мигранты из стран Центральной Азии часто страдают от беззакония сотрудников полиции.