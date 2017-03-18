Трамп на встрече с Меркель заявил о приверженности НАТО

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель поблагодарил Германию и Францию за вклад в урегулирование конфликта на востоке Украины. Он также заверил главу правительства ФРГ в приверженности США Североатлантическому союзу.

Меркель приветствовала заявления Трампа. По ее словам, улучшение отношений с Россией нельзя недооценивать, но ему должно сопутствовать разрешение ситуации на Украине. Меркель также высказала надежду, что Берлин и Вашингтон возобновят переговоры по Транстихоокеанскому партнерству.

Это первая встреча главы правительства ФРГ с Трампом – до этого они только говорили по телефону. Трамп поприветствовал Меркель у входа в Белый дом, политики пожали руки и улыбнулись на камеру. Однако когда фотографы попросили политиков пожать руки еще раз, американский президент не сделал этого.

После вступления в должность Трамп неоднократно критиковал Меркель за решение открыть границы для беженцев в 2015 году. В свою очередь глава германского правительства осудила введенный Трампом мораторий на въезд беженцев в США, который позднее был отменен судом.