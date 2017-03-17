В Таджикистане «случайным» водителям запретят заниматься извозом

Пресс-секретарь ОВД Хатлонской области Офок Кодириён сказала, что 42-летний водитель общественного транспорта Бахром Сафаров подозревается в том, что вначале закрыл в своем авто 27-летнюю женщину, а после убил ее.

Кодириён отметила, что «Бахром Сафаров кулаками избил женщину, свалил ее с ног, после чего закрыл ее в принадлежащем ему автомобиле «Старекс» и пошел к себе домой. Утром следующего дня, опасаясь, что женщина сообщит в милицию, задушил ее бечевкой и, чтобы скрыть свое преступление, выбросил тело убитой в пропасть на трассе Душанбе-Куляб».

Представитель МВД Таджикистана добавила, что в отношении Бахрома Сафарова возбуждено уголовное дело по статье 104 Уголовного кодекса РТ. Отмечается, что он ранее был осужден по обвинению в изнасиловании.

Арест водителя общественного транспорта по обвинению в совершении тяжкого преступления обеспокоил мэрию Душанбе и поэтому дано указание усилить порядок найма водителей на работу.

Абдухалим Маджидов, пресс-секретарь «Душанбенаклиётхадамотрасон», предприятия, контролирующего сферу общественного транспорта города Душанбе, подверг критике деятельность организаций по перевозке пассажиров и отметил, что зачастую на работу привлекаются водители без должного уровня образования.Мэрия Душанбе дала поручение снять отпечатки пальцев у всех водителей общественного транспорта. Впредь, не сдавшие отпечатки своих пальцев соответствующим органам водители, не будут приняты на работу.