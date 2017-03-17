Астана передала Бишкеку гражданина Германии

Казахстан передал Кыргызстану гражданина Германии, объявленного в международный розыск по подозрению в мошенничестве. Министерство внутренних дел КР сообщило, что экстрадиция 66-летнего Аселборна Вальдемара, которому в Кыргызстане предъявлены обвинения в мошенничестве, проведена накануне.

По версии следователей, Аселборн Вальдемар в мае 2013 года, получил от гражданина Кыргызстана 120 тысяч долларов, обещав доставить из Германии оборудование для производства соков, и предположительно скрылся с деньгами.

Он был задержан в аэропорту Алматы в октябре 2016 года и до экстрадиции содержался под стражей, начаты следственные мероприятия, сообщает пресс-служба.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.