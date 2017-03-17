Документы Конгресса: Флинн получил от RT 33 тысячи долларов
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн получил от российских компаний около 67 тысяч долларов за последние годы. Такие утверждения содержатся в документах, полученных комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США.
Документы были обнародованы в четверг членом этого комитета, видным демократом Элайджей Каммингсом, который призвал администрацию Трампа предоставить детальные данные о любых случаях контактов Флинна с зарубежными правительствами.
В частности, в документах утверждается, что Флинн получил от российского телеканала RT 33 тысячи 750 долларов за выступление в Москве в декабре 2015 года. На приеме Флинн тогда сидел за одним столом с Владимиром Путиным. Флинн тогда еще не был сотрудником предвыборного штаба Трампа, однако, по мнению Каммингса, речь все равно идет о нарушении конституции, поскольку Флинн является отставным генералом. Конституция США запрещает госслужащим получать какие-либо дары от иностранных правительств.
Кроме того, как утверждается, Флинн получал высокие гонорары от двух российских компаний за свои выступления в Вашингтоне в 2016 году.
Майкл Флинн пробыл советником Трампа менее месяца – он был уволен в середине февраля после скандала, связанного с тем, что генерал не сообщил детали своего телефонного разговора с российским послом вице-президенту США Майклу Пенсу.
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