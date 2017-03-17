В Таджикистане опечатали двери десяти редакций газет и корпунктов

Сотрудники Налогового комитета опечатали двери десяти редакций и корпунктов столичных газет в Худжанде. Свои действия они объяснили тем, что эти издания якобы не платили подоходный налог с заработной платы своих сотрудников.

Налоговики также заявили, что собственные корреспонденты республиканских газет в Худжанде должны платить налоги не в столице, а по месту жительства.

Мавлуда Рофиева, представитель Национальной ассоциации независимых средств массовой информации Таджикистана (НАНСМИТ) и собкор газеты «Азия-Плюс» в Худжанде, рассказала, что ей даже не дали позвонить в Душанбе и объяснить ситуацию. «Они сразу выключили свет и опечатали двери», – сообщила она.

Сотрудники управления Налогового комитета в городе Худжанде предупредили, что двери редакции газет и корреспондентских пунктов столичных изданий останутся опечатанными «до решения вопроса».

В Национальной ассоциации сообщили, что в связи с демаршем налоговиков в Худжанде готовится специальное заявление.

Таджикистан в этом году в международном рейтинге свободы прессы опустился на 34 позиции и разместился на 150-м месте.