Кыргызстан и Казахстан облегчат порядок пребывания граждан на территории двух стран

Парламент Кыргызстана в третьем чтении одобрил соглашение о порядке пребывания граждан Кыргызстана и Казахстана на территории двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе кыргызского парламента.

Согласно документу, граждане Кыргызстана могут находиться на территории Казахстана без обязательной регистрации по месту жительства в течение 30 дней. Ранее этот срок ограничивался 5 днями.

Это же норма применяется и в отношении казахстанцев, пребывающих на территории Кыргызстана.

Документ вступит в силу после выполнения обеими странами внутригосударственных процедур. Межправительственное соглашение было подписано 17 октября 2016 года в городе Астане.