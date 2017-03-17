Посол США в ООН: Вашингтон никогда не должен доверять России

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон никогда не должен доверять России. Она сказала об этом в телевизионном интервью, транслировавшемся 16 марта, в тот же день, когда Госдепартамент США резко осудил аннексию Россией Крыма в 2014 году, которую Хейли также публично осудила.



Высказывания Хейли имели место в то время, когда в США все чаще говорится о вмешательстве России в избирательную кампанию, направленном на то, чтобы помочь Дональду Трампу победить соперника от Демократической партии Хиллари Клинтон. Кремль отрицает эти обвинения. Несмотря на первоначальный скептицизм, Трамп признал, что, по его мнению, Россия стоит за хакерством и пропагандистскими усилиями по вмешательству в ход выборов, но, по его оценке, эта операция не повлияла на исход голосования.



Отвечая на вопрос американского телеканала NBC в отношении того, какую политику Трамп должен проводить в связи с действиями России, Хейли сказала: «Отнестись к этому серьезно». «Мы никогда не должны доверять России», – сказала она, добавив, что Соединенным Штатам нужны «все факты», чтобы сформулировать правильный ответ Москве.



Телекомпания NBC спросила, была ли Хейли согласна с Трампом «с точки зрения вашего уровня недоверия к России и [президенту] Владимиру Путину». «Я бы не сказала, ответила Хейли, – я не буду говорить о том, какую позицию занимает президент, потому что я не знаю». На протяжении своей кампании Трамп положительно отзывался о Путине и обещал улучшить отношения с Россией.



Представители как республиканцев, так и демократов в Конгрессе выразили озабоченность тем, что потенциально более мягкая линия США в отношении России под руководством Трампа может предоставить Москве карт-бланш для расширения экспансии на Украине.