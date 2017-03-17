СМИ: центр подготовки спецназа в Чечне связан с фондом Кадырова

Международный учебный центр сил специального назначения под Гудермесом строится при поддержке соинвестора «Грозный-сити» Мовсади Альвиева, который связан с фондом Ахмата Кадырова. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

По данным Росреестра, участок, на котором строится центр, находится в аренде у многофункционального спортивно-тренировочного центра «Мастер», который также принадлежит Альвиеву, сообщает телеканал. По данным «Дождя», «Мастер» связан с фондом Кадырова через компанию «Грозный-сити». В 2007 году фонд Кадырова учредил компанию «Лидер авто», а в 2014 году 40 процентов фирмы перешли в собственность Альвиева.

Издание Republic сообщило, что к строительству центра спецназа в Гудермесе также причастен ветеран спецназа ФСБ «Альфа» Алексей Чудан. Он одновременно является владельцем центра «Мастер» и инструктором по работе со спецподразделениями Чечни. Republic утверждает, что Альвиев и Чудан тесно связаны с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Строительство центра должны закончить в 2018 году. Его общая площадь должна составить 400 гектаров. По данным РБК, в настоящее время в нем проходят подготовку контрактники, которые в дальнейшем проходят службу в Сирии.