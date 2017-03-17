С 1 июля этого года «скорые» в Узбекистане будут приезжать быстрее

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев распорядился полностью реформировать систему оказания экстренной медицинской помощи, подписав соответствующий указ, передает Podrobno.uz.

«Эффективность оказания экстренной медицинской помощи все еще не отвечает современным требованиям, остается недостаточным уровень обеспеченности служб скорой медицинской помощи квалифицированными кадрами, лекарственными средствами, медицинским оборудованием, специализированным автотранспортом и средствами связи. Не уделяется должного внимания внедрению современных механизмов управления, координации и контроля оказания неотложной медицинской помощи, а также отечественных научно-практических разработок в сфере экстренной медицины», – отмечается в указе главы государства.

В срок до 1 июля 2017 года в стране будет разработан комплекс мероприятий по организации деятельности координационно-диспетчерских служб «скорых» во всех регионах, обеспечивающих оперативное управление и координацию деятельности выездных бригад скорой помощи с созданием единой информационной базы и сети передачи данных.

С 1 января 2019 года в стране заработает абсолютно новая система экстренной помощи, которая объединит все существующие службы. Это будут специализированные координационно-диспетчерские службы, действующие совместно с Минздравом, Министерством внутренних дел, Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и акционерной компанией «Узтрансгаз».

Кроме того, президент распорядился поэтапно обеспечить выездные бригады скорой медицинской помощи лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и расходными материалами в соответствии с утвержденными нормативами, с увеличением объема финансирования этого в 2017 году не менее чем в 2 раза.

Еще одно направление – укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи путем проведения в 2017-2020 годах капитального ремонта 240 объектов и текущего ремонта 369 объектов.