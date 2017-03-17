К задержанному журналисту «Новой газеты» не пустили адвокатов

Полиция не пустила адвокатов к задержанному в четверг внештатному корреспонденту «Новой газеты» Худоберди Нурматову. По словам адвоката Михаила Кушпеля, полиция объясняет это необходимостью удостовериться в том, что задержанный человек – действительно Нурматов.

По данным «Новой газеты», члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) смогли увидеться с Нурматовым в камере. Журналист рассказал им, что сотрудники правоохранительных органов сообщили ему, что он задержан за нарушение миграционного законодательства.

О задержании Нурматова стало известно в утром в четверг. пресс-секретаря издания Надежда Прусенкова рассказала, что у журналиста «сложная ситуация с документами» – он просил российские власти о статусе беженца из Узбекистана и получил отказ, который позднее был отменен решением суда.

Нурматов учился в России, а юность провел в Узбекистане, где занимался гражданским активизмом и откуда вынужден был уехать из-за давления со стороны властей, сообщила Прусенкова.