Госдеп: санкции США против России из-за Крыма останутся в силе

Власти США оставят в силе санкции против Российской Федерации, введенные из-за воссоединения Крыма с РФ. Как передает Regnum, об этом 16 марта заявил журналистам на брифинге исполняющий обязанности официального представителя Государственного департамента США Марк Тонер.

«Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в действии до тех пор, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», – сказал Тонер.

Он в очередной раз напомнил, что США не признают референдум, проведенный в Крыму 16 марта 2014 года, по результатам которого Крым и Севастополь стали субъектами Российской Федерации.

Нынешний президент США Дональд Трамп в период своей предвыборной кампании заявлял, что подавляющее большинство жителей Крыма считают себя русскими и хотят быть гражданами России.



Тем не менее Трамп пока не обозначил вектор своей политики в отношении России.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года, в Крыму и Севастополе были проведены референдумы о самоопределении. Подавляющее большинство жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и возвращение в Россию.

16 марта, отмечалась трехлетняя годовщина возвращения Крыма в состав России. Москва неоднократно заявляла, что вопрос о статусе Крыма закрыт и российская сторона ни с кем не будет его обсуждать.