Федеральный канцлер ФРГ Меркель прибудет в Россию с визитом

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Россию с визитом 2 мая. Об этом было объявлено на встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером.

Отношения России с Германией и другими западными странами сильно испортились за три года с тех пор, как Россия захватила контроль над Крымским полуостровом и способствовала сепаратизму на востоке Украины, где Москва оказала прямую военную помощь вооруженным сепаратистсам в войне против правительственных сил Украины.

Меркель и президент Франции Франсуа Олланд оказали помощь в восстановлении нарушенного соглашения о прекращении огня и выработке мирного соглашения в феврале 2015 года, которое получило название Минск II.

Визит проходит в преддверии сентябрьских выборов в ФРГ, на которых партии Меркель предстоит трудная борьба за сохранение власти.

Некоторые немецкие чиновники опасаются, что Россия пытается подорвать власть Меркель, критиковавшей действия Кремля на Украине и в Сирии. В прошлом году Меркель заявила, что во время выборов в Германии возможны кибератаки и кампания дезинформации.