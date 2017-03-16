В Москве по запросу Узбекистана задержан внештатный корреспондент «Новой газеты» Худоберди Нурматов

В Москве полиция задержала внештатного корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова, который писал под псевдонимом Али Феруз. Сейчас он находится в ОВД по Пресненскому району Москвы, где с ним «работают сотрудники ФСБ», передает Настоящее время.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал, что причина ареста –​ претензии узбекских спецслужб.

«Он задержан полицией, но совсем не по их инициативе. К нему есть претензии со стороны спецслужб Узбекистана, откуда он был вынужден бежать. Я исхожу из его неоднократных официальных заявлений для подачи в миграционную службу, где он обосновывал необходимость получить вид на жительство», –​ заявил Муратов.



Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова также подтвердила, что журналиста «сложная ситуация с документами» – он просил российские власти о статусе беженца из Узбекистана и получил отказ, который позднее был отменен решением суда.

Корреспондент закончил школу на Алтае, где родилась его мать, затем юность провел в Узбекистане, где занимался гражданским активизмом. Позже ему пришлось уехать из страны из-за проблем с властями.

«Здесь он утратил все документы, и мы последний год занимались тем, что пытались их восстановить. У него сейчас на руках есть отмена решения об отказе в предоставлении статуса беженца», – сказала Прусенкова.

«Мы привлекли адвокатов, чтобы помешать его экстрадиции в Узбекистан и добиться того, чтобы он остался в нашей стране», – рассказал Муратов.