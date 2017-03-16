Лавров: Инвестиции ЕС в страны Центральной Азии носят политический характер
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что инвестиции Евросоюза в страны Центральной Азии носят политический характер. Об этом он сказал в интервью журналу «Международная жизнь». Текст интервью опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Есть печальный опыт осуществления на постсоветском пространстве такой есовской инициативы, как «Восточное партнерство», – сказал Лавров. – Она свидетельствует, что политика Брюсселя в отношении государств бывшего СССР нередко выстраивается в духе «игр с нулевой суммой». Не только не учитывает связывающие наши народы многовековые разноплановые связи, а зачастую попросту направлена на их слом».
По его словам, наблюдаются случаи, «когда европейские инвестиции носят политически мотивированный характер, а основная цель оказываемой финансовой помощи – одностороннее открытие рынков стран региона для товаров из ЕС».
Глава МИД РФ добавил, что за последние 10 лет Россия оказала государствам Центральной Азии содействие в объеме 6,7 миллиардов долларов.
Выбор редакции
Последние новости
Самое читаемое
-
Самое читаемое
-
Самое обсуждаемое