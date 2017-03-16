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Новости

Украина ввела санкции против российских банков

Президент Украины Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил введение санкций против «дочек» российских государственных банков. Ограничения ввели в отношении дочерних отделений Сбербанка, ВТБ, БМ Банка и Проминвестбанка.

В сообщении на сайте Порошенко сказано, что перечисленным банкам запрещено выводить деньги из Украины. Санкции будут действовать один год.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти готовы поддержать и защитить российские банки.

В среду Совет национальной безопасности Украины поручил Национальному и Службе безопасности в течение суток внести предложения по введению санкций в отношении дочерних отделений российских банков в стране. Предложение было связано с решением российского Сбербанка обслуживать клиентов, которые предъявляют в качестве удостоверения личности паспорта так называемых «Донецкой и Луганской народных республик».

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании российскими властями документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, которые контролируют пророссийские сепаратисты.

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