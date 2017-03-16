У президента Мирзияева появился пресс-секретарь

Как сообщает агентство «Фергана» со ссылкой на местные СМИ Узбекистана, у недавно избранного прзидента страны Шавката Мирзияева появился пресс-секретарь. На эту должность, вакантную с декабря прошлого года, назначен Асаджон Азатбекович Ходжаев. Параллельно он будет занимать пост заместителя государственного советника.

До этого назначения Асаджон Ходжаев (1970 года рождения, выпускник Ташкентского электротехнического института связи) занимал должность главы исполнительного аппарата премьер-министра, ранее работал директором Национальной библиотеки Узбекистана имени Алишера Навои, в разные годы занимал должности генерального директора Агентства по интеллектуальной собственности, заместителя генерального директора Узбекского агентства связи и информатизации, первого заместителя генерального директора компании «Узбекистон почтаси».

Во время правления первого президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося осенью прошлого года, пресс-секретарь главы государства практически никогда не появлялся на публике, не делал заявлений, не комментировал важные политические события, не давал пресс-конференций. Веб-сайт пресс-службы президента до сих пор представляет собой довольно убогое зрелище, пишет агентство.