Правозащитница Ошурахунова: Над СМИ Кыргызстана нависла реальная угроза

Правозащитница Динара Ошурахунова заявила, что над СМИ страны нависла угроза дальнейшей работы. Как сообщает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»), об этом она сказала на круглом столе по ситуации в медиапространстве страны.

По мнению Ошурахуновой, делается это для того, чтобы «отдельные СМИ вообще перестали работать». Правозащитница считает, что медиасообществу необходимо продумать шаги по защите.

За распространение сообщений атамекеновцев, Генпрокуратура подала иск в суд против Радио «Азаттык» и интернет-издание «Zanoza» в защиту чести и достоинства президента страны.

Пария СДПК подала в суд против директора общественного объединения «Институт общественного анализа» Риты Карасартовой и информагентства «24.kg» с просьбой защитить честь и достоинство партии.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 15 марта во время выступления перед послами ряда иностранных государств призвал журналистов придерживаться журналистской этики. «Закон требует проверять информацию перед публикацией. И именно этим настоящий журналист отличается от сплетника и клеветника. Свобода – это прежде всего ответственность. Любая свобода заканчивается там, где нарушается свобода другого», – сказал он.