Астана опровергает наличие казахстанского гражданства у фигуранта дела о кибератаке на Yahoo

Фигурант дела о масштабной кибератаке на сети интернет-гиганта Yahoo не является гражданином Казахстана. Как передает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»), об этом вечером в среду заявило министерство иностранных дел Казахстана. По информации министерства, задержанный предполагаемый хакер Карим Баратов выбыл из гражданства Казахстана в 2011 году. Как сообщалось ранее, он арестован во вторник в Канаде по запросу Вашингтона.

Согласно распространенным в среду Минюстом США сведениям из обвинительного заключения, 22-летний подозреваемый Карим Баратов известен также под именами Карим Таловеров и Карим Ахмет Токбергенов и указан в документе как «гражданин Канады и Казахстана». Он вместе с россиянином Алексеем Беланом подозревается в сговоре с двумя сотрудниками российских спецслужб с целью получения доступа к электронным почтовым аккаунтам тысяч пользователей.

​Два сотрудника Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, в отношении которых министерство юстиции США выдвинуло обвинения, опознаны как Дмитрий Докучаев и его начальник Игорь Сущин. Власти США связывают их с двумя взломами серверов Yahoo в 2014 году. Об атаках стало известно в прошлом году, они затронули 500 миллионов аккаунтов и стали одними из крупнейших в истории.