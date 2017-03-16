Военных из Чечни перед отправкой в Сирию готовили ветераны «Альфы»

Военнослужащих батальона военной полиции из Чечни перед отправкой в Сирию готовили инструкторы, служившие вэлитных подразделениях российского спецназа – «Альфы», «Вымпела» и ГРУ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на помощника главы Чечни Даниила Мартынова.

По его словам, идея отправить в Сирию батальон, состоящий преимущественно из чеченцев, принадлежит руководству Министерства обороны. В батальоне служат контрактники с опытом работы в «горячих точках».

Называть дату возвращения чеченских военных из Сирии Мартынов отказался. В то же время источник РБК в Минобороны сообщил, что возвращение батальона запланировано на пятницу, 17 марта.

Первые сообщения об отправке двух батальонов «чеченского спецназа» в Сирию появились в начале декабря. Об этом написали «Известия» и «Коммерсантъ» со ссылкой наисточники в Минобороны. Власти Чечни отвергли эту информацию, назвав ее «больной фантазией». Позже «Новая газета» опубликовала обучающие брошюры по Сирии для чеченских военнослужащих с рекомендациями на время сухопутной операции.

В конце января глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что жители республики служат в Сирии в составе батальона военной полиции министерства обороны России.

Российская военная кампания в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Москва неоднократно отрицала участие российских военнослужащих в наземных операциях.