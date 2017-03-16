В школах Узбекистана появился «Кабинет для встреч с родителями»

С 1 марта в школах Узбекистана действуют специально оборудованные кабинеты для встреч с родителями.

Как передает интернет-издание Podrobno.uz, в этом кабинете по утвержденному графику руководители школ, их заместители по учебно-воспитательной или духовно-просветительной работе принимают родителей учеников. В зависимости от тематики бесед во встречах могут принимать участие педагоги по тем или иным предметам и классные руководители учеников.

Кроме того, теперь ежемесячно в общеобразовательных школах в рамках механизма взаимодействия «семья – махалля – образовательное учреждение» будут проводиться дни встреч с родителями. В то же время, родители учащихся могут в любое удобное для них время посетить школу и провести беседы на интересующие их темы с руководителями или учителями школы.

В октябре 2013 года в Узбекистане вступила в силу дополнительная поправка к 47 статье Кодекса об административной ответственности. Согласно поправке «Невыполнение обязанностей по воспитанию и образованию детей», родителей могут оштрафовать от 5 МРЗП до 10 МРЗП. К такому штрафу будут привлекаться родители, чинящие препятствия своему ребенку для получения 12-летнего обязательного образования.