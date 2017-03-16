Сирийскую оппозицию зовут в Астану «для проведения консультаций»

Межсирийские переговоры в Астане продлены еще на один день –стороны ожидают прибытия в среду вечером представителей отдельных группировок вооруженной оппозиции, передает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»). Представитель министерства иностранных дел Казахстана сообщил, что некоторые повстанческие группировки согласились приехать. Однако до сих пор никто из них не подтвердил свое участие. Ряд группировок бойкотировали переговоры, обвинив правительство Сирии и Россию в несоблюдении режима прекращения огня.

В переговорах в Астане 14-15 марта участвовали Россия, Турция и Иран. На них, в частности, рассматриваются вопросы размежевания экстремистских группировок и умеренной оппозиции. Предыдущие два раунда переговоров в Астане завершились без прорыва. Следующая встреча по Сирии на высоком уровне пройдет в начале мая этого года.

Глава российской делегации в переговорах по Сирии в Астане специальный представитель президента России Александр Лаврентьев заявил, что Россия, Иран и Турция оставляют часть своих делегаций «для проведения подробных консультаций» завтра, 16 марта. По его словам, несмотря на имеющиеся нарушения режима прекращения боевых действий, участники третьего раунда мирных переговоров в Астане подтвердили снижение уровня насилия в зонах действия режима прекращения огня в Сирии.

Предыдущие два раунда переговоров в Астане также завершились без прорыва. По информации Лаврентьева, следующая встреча стран-гарантов пройдет в Астане 3-4 мая. При этом он сказал, что до этого в Тегеране 18-19 апреля состоятся консультации экспертов.

Россия и Иран выступают за правительство президента Сирии Башара Асада, тогда как Турция поддерживает отдельные повстанческие группировки арабов-суннитов, добивающихся свержения Асада.