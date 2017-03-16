В КР ограничат права иностранцев на учреждение собственного ТВ

Депутаты Жогорку Кенеша 15 марта во втором чтении одобрили проект закона «О средствах массовой информации», инициированный нардепами. 101 депутат проголосовал за, 6 – против.

Документ в первую очередь касается лиц, имеющих право учреждать в республике СМИ, в частности, телевидение. В статье 5 закона предлагается закрепить права также политических партий, юридических лиц на учреждение СМИ.

Предлагается установить ограничения на участие иностранцев в отечественных СМИ, а также максимально сузить круг лиц, имеющих право учреждать СМИ на территории Кыргызстана.

Согласно документу, иностранным лицам будет предоставлено право владеть не более 35% акций телевизионного вещателя Кыргызстана.

Как сообщили в пресс-службе парламента, предлагаемые поправки не касаются газет и радио, в том числе ряда международных радио.