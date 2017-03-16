Баранчик попросил Путина предоставить убежище в России

Шеф-редактор аналитической редакции информационного агентства Regnum Юрий Баранчик попросил президента Владимира Путина предоставить ему политическое убежище в России, передает Regnum. Как сообщалось ранее, гражданин Белоруссии Баранчик находится в международном розыске и его собираются выдать Белоруссии.

Как заявил адвокат шеф-редактора, Баранчик подал ходатайство о предоставлении ему политического убежища на территории России. Защита журналиста назвала уголовное преследование политически мотивированным. Адвокат готов представить российскому суду доказательства.

Баранчика задержали 15 марта по запросу белорусских властей и отвезли в ОВД «Дорогомиловское». Журналист находится в международном розыске. Как ранее сообщал ТАСС представитель МВД, Баранчика планируют выдать Белоруссии.

Как сообщает агентство, белорусские правоохранительные органы с начала декабря 2016 года «ведут политическое преследование авторов и сотрудников Regnum по надуманным обвинениям в разжигании межнациональной розни, по которым им грозит до 12 лет заключения».

В декабре 2016 года в Минске задержали трех сотрудников Regnum. Следственный комитет Белоруссии посчитал, что в их материалах есть признаки экстремизма.