В Казахстане полиция уничтожила захватившего заложницу в стоматологии

По сообщению полиции Актюбинской области, в городе Актобе мужчина, захвативший и удерживавший заложницу, в ночь на среду застрелен полицией после безуспешных переговоров. Мужчина, установленный как гражданин А. 1993 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, застрелен из табельного оружия в результате силовой операции, сообщил заместитель руководителя областного департамента внутренних дел Арыстангали Заппаров.

Сообщение о том, что мужчина захватил и удерживает администратора стоматологии 1991 года рождения по проспекту имени Алии Молдагуловой, угрожая ее убить, поступило в полицию во вторник вечером, сообщает пресс-служба ДВД. Согласно заявлению полиции, его требованием было доставить к нему его бывшую жену 1993 года рождения, с которой он разведен 7 марта.

За несколько часов до поступления сообщения в полицию о захвате им заложника, мужчина, как сообщается, пришел домой к родителям свой бывшей жены и нанес ножевые ранения ее матери. Переговоры, следует из сообщения пресс-службы, результатов не дали, «все предпринятые меры по мирному разрешению сложившейся ситуации были исчерпаны», мужчина угрожал ножом. В полночь сотрудниками полиции была проведена силовая фаза операции по освобождению заложницы, сообщил Заппаров.

В ходе этой спецоперации заложница не пострадала и передана под наблюдение врачей и психологов, отмечается в пресс-релизе департамента внутренних дел Актюбинской области. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Захват заложника с применением оружия», сообщает пресс-служба.