Во Франции началось расследование, в котором фигурирует Макрон

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон стал фигурантом в расследовании французской прокуратуры в связи с мероприятием в Лас-Вегасе в 2016 году, на котором он выступал, будучи министром экономики.

Выступление Макрона на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе было организовано связанным с министерством экономики агентством Business France. Оно без конкурса наняло пиар-компанию Havas, заплатив ей почти 400 тысяч евро. Следователи хотят проверить, имело ли место предоставление незаконных преференций.

Отныне все основные кандидаты на пост президента являются фигурантами различных расследований. Правоцентриста Франсуа Фийона обвинили в растрате государственных средств по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги в парламенте. До этого Фийон считался фаворитом президентской кампании, но после скандала в СМИ популярность правоцентриста резко снизилась.

Ультраправую Марин Ле Пен подозревают в фиктивном трудоустройстве подруги и телохранителя на должность помощников депутата Европарламента. Ее также лишили депутатской неприкосновенности из-за фотографий казней исламистов, которые она разместила в социальных сетях.

Выборы президента Франции пройдут в два тура – 23 апреля и 7 мая. Согласно недавним опросам (14 марта), в первом туре лидирует Ле Пен – за нее готовы проголосовать 27 процентов избирателей. За ней следует самовыдвиженец Макрон – 24 процента. При этом, по данным социологов, Ле Пен не сможет победить во втором туре.