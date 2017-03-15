Глава Крыма Аксенов высказался за монархию и диктатуру Путина

Глава аннексированного Россией Крыма Сергей Аксенов предложил отказаться от демократии в пользу монархии, а также наделить президента Владимира Путина большими полномочиями вплоть до введения диктатуры.

От демократии в виде вседозволенности нет пользы и «наглядный пример тому – Украина», сказал Аксенов в эфире телеканала «​Первый Крымский»​. Он также добавил, что у России есть свои традиционные православные ценности, духовности. «Демократия должна быть до определенных, нормальных пределов», а не такая, как преподносится западными СМИ, подчеркнул Аксенов.

Кроме того пророссийский глава Крыма считает, что президента Путина нужно обеспечить большими полномочиями, вплоть до диктатуры. Пока есть внешний враг, необходимо единоначалие, сказал Аксенов 14 марта в интервью, данном накануне третьей годовщины аннексии Крыма.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что идея возродить в России монархический строй не имеет перспективы. «Надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое», – цитирует слова Володина «​Интерфакс»​.



Аннексия Крыма Россией в марте 2014 года не признана Украиной и подавляющим большинством стран мира.