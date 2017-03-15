В Ташкенте появится сеть остановок с бесплатным Wi-Fi

В Ташкенте 16 марта в 11:00 на автобусной остановке возле Алайского рынка пройдет запуск проекта по предоставлению бесплатного Wi-Fi для населения. Начиная с этого времени пассажиры столичного общественного транспорта смогут воспользоваться на остановке бесплатным Интернетом, сообщает Podrobno.uz.

Проект реализуется компанией Hot WiFi Uzbekistan совместно с партнерами Bravo Pharma, Beeline, а также JCDecaux. Это будет первая из нескольких остановок, которые оснастят бесплатным WiFi.

Все желающие могут протестировать систему, а также оставить свои комментарии в специальной системе опроса, которая будет предлагаться при входе в Интернет.

«Вы можете входить в бесплатную сеть WiFi через ваши аккаунты в соц сетях, email, опрос (по качеству услуг), а также через СМС и бесплатный звонок (callback). На этапе тестирования будут предоставлены возможности входа в систему через социальные сети, почту и систему опроса», – отметили организаторы проекта.

Как отмечает издание, эта единственная остановка в узбекской столице, оснащенная комплектом зарядных устройств для телефонов и смартфонов, картой маршрутов пассажирского транспорта и аппаратом для обработки рук при помощи антибактериального геля.