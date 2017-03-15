В Ашхабаде незаконная торговля сигаретами набирает обороты

Официальная продажа сигарет в государственных магазинах столицы Туркменистана уже более месяца не осуществляется, тогда, как незаконная торговля набирает обороты.

По сообщениям корреспондентов «Азатлыка» (Туркменской редакции радио «Свобода»), в течение последних недель в частных магазинах Ашхабада стало больше разновидностей сигарет иностранного производства. Подобная торговля является нелегальной, но осуществляется открыто.

«До этого продавцы частных магазинов опасались продавать сигареты поштучно. Но теперь эта практика стала распространенной. Одну сигарету продают по 2.5-3 маната (около 0,7 доллара). Стоимость табака более высокого качества составляет 5 манат за одну сигарету», –рассказал обозреватель из Ашхабада Аманмурат Бугаев.

Напомним, в Туркменистане импорт и реализация сигарет осуществляется под государственным контролем. Официальное разрешение на продажу табака имеют только государственные магазины. Существует и нелегальный оборот табачной продукции, «на черном рынке» цены на сигареты в несколько раз превышают установленные государством.

По данным СМИ со ссылкой на Государственную таможенную службу Туркменистана, стоимость сигарет, установленных государством, для реализации в государственных магазинах страны, изначально в 40 раз превышает стоимость ввозимой продукции.