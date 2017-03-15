В Узбекистане даже после выхода на свободу бывшие политзаключенные остаются под надзором

Власти Узбекистана не дают выездную визу бывшему политическому заключенному Мамадали Махмудову, отсидевшему в тюрьме 14 лет и вышедшему на свободу в 2014 году. Еще один политзаключенный Самандар Куканов, который провел за решеткой практически четверть века, ограничен в правах на свободное передвижение внутри страны. Мухаммаду Бекжану, вышедшему на свободу в прошлом месяце после 18-летнего тюремного заключения, до сих пор не выдали узбекский паспорт.

Узбекский писатель Мамадали Махмудов, приобретший широкую известность в 80-90-х годах прошлого века под псевдонимом Эврил Турон, в июне этого года был приглашен в творческую командировку в Чехию.

В беседе с «Озодликом» он рассказывает, что в начале июня прошлого года обращался за выездной визой в районный отдел въезда, выезда и гражданства (ОВВИГ) МВД Узбекистана по месту своего жительства, но до сих пор не смог получить ответа:

– 10 июня прошлого года я вместе с дочкой ходил в ОВВИГ Мирзо Улугбекского района, чтобы сдать документы, даже заплатил деньги. Но с тех пор прошло девять месяцев, а ответа все нет. Они не дают мне ни визу, ни отказ. Я получил стипендию, чтобы работать в Праге. Там я должен был написать книгу. Но власти не дают мне разрешение на выезд из страны, – говорит Мамадали Махмудов.

Напомним, что Мамадали Махмудов был обвинен в причастности к взрывам, произошедшим 16 февраля 1999 года в Ташкенте и лишен свободы. В 2014 году он вышел на свободу. Однако сам писатель опроверг все предъявленные ему обвинения.

Еще один узбекский политзаключенный, 72-летний Самандар Куканов, который провел за решеткой практически 24 года, ограничен в правах на свободное передвижение внутри страны.

Он говорит, что подписал подписку о невыезде из Ташкента, поэтому не может выехать в другие области страны:

– Не буду говорить о выездной визе, потому что мне не разрешают даже выехать за пределы Ташкента. Хотел навестить родственников, проживающих в областях, но не могу этого сделать. Я считаю, что те, кто хочет получить выездную визу, зря стараются, потому что им все равно не дадут. Я нахожусь под надзором шесть месяцев. Не могу никуда выйти из дома с 8 часов вечера до 6 часов утра. В другое время мне не позволено выезжать за пределы города. 24 мая закончится срок надзора, а там посмотрим, что будет дальше. Я отсидел в тюрьме 24 года, поэтому сейчас благодарю бога. Но вчера я смог получить паспорт, – сказал 14 марта в беседе с репортером «Озодлика» бывший политзаключенный Самандар Куканов.

Экс-депутат Олий Кенгаша Узбекистана и бывший директор нефтеперерабатывающего завода в Чиназе Самандар Куканов был арестован 2 июля 1993 года по обвинению растрате большого количества государственного имущества. Суд приговорил его к 20 годам тюремного заключения.

Позже власти продлили срок его заключения еще на 3 года.

Журналист Мухаммад Бекжан, отсидевший в тюрьме 18 лет и освободившийся из заключения в прошлом месяце, думает, как бы быстрее получить узбекский паспорт.

Несмотря на то, что со дня его освобождения из колонии прошел практически один месяц, бывшему политзаключенному до сих пор не выдан паспорт.

– Я потребовал выдать мне паспорт от сотрудников РОВД Янгибазарского района Хорезмской области. Они сказали мне, что отправили запрос в Ташкент и ждут ответа. Обещали, что сделают паспорт за один день, когда получат ответ. Мне выдали документ об освобождении из колонии, сейчас хожу с этой бумажкой. Но это всего лишь клочок бумаги, а не паспорт, – говорит репортеру нашего радио Мухаммад Бекжан.

Вместе с тем, он сказал «Озодлику», что обратился к правительству с просьбой вернуть ему дома в Ташкенте, конфискованные после его заключения и разрешить его дочерям приехать в Узбекистан. Но, по словам Бекжана, он до сих пор не получил ответа от узбекских властей.

В беседе с нашим репортером он также говорит, что пока не хочет поехать в США, где живет его семья, а желает, чтобы его дети приехали к нему в Узбекистан.

63-летний Мухаммад Бекжан – один из считанных журналистов в мире, который провел в тюрьме самый длительный срок.

Он является младшим братом руководителя демократической партии «Эрк» («Воля») Мухаммад Салиха и бывшим главным редактором одноименной газеты.

Руководитель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов долгие годы занимается защитой прав бывших узбекских политзаключенных.

По его словам, власти Узбекистана не соблюдают права бывших политзаключенных, отсидевших в тюрьмах длительные сроки:

– Они ограничены в праве на свободное передвижение. Им не выдают во время паспорта. Хотя они имеют такие же права, как и все остальные граждане. Но правительство никогда не комментирует этот вопрос. Все наши бывшие политзаключенные находятся в преклонном возрасте. И я думаю, что они горят желанием куда-то уехать. Мамадали Махмудов был приглашен в Чехию именно в творческую командировку, но и ему не дают выездную визу. Мы сейчас постараемся через суды защитить их права, будем бороться до конца, – сказал нашему радио ташкентский правозащитник Сурат Икрамов.

Напомним, что в течение шести месяцев после смерти 2 сентября 2016 года первого президента Узбекистана Ислама Каримова из тюрем были освобождены трое политзаключенных – Бобомурад Раззаков, Самандар Куканов и Мухаммад Бекжан. Однако еще несколько независимых журналистов и правозащитников, приговоренные к тюрьме за свою профессиональную деятельность, до сих пор остаются в узбекских колониях.

В этом списке значатся имена таких журналистов и правозащитников, как Юсуф Рузимуродов, Салиджан Абдурахманов, Агзам Фармонов, Дильмурод Саидов, Агзам Тургунов и другие.