Мирзияев подарил дом в центре столицы «сильнейшему экономисту мира»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев подарил дом в Ташкенте молодому экономисту Рауфу Салаходжаеву, недавно вошедшему в топ-100 лучших сильнейших экономистов мира.

Как сообщают местные СМИ, ключи от нового дома в центре столицы Салаходжаеву вручили 11 марта.

В своем интервью интернет-изданию Kun.uz Рауф Салаходжаев сказал следующее: «Для меня это в первую очередь и стимул, и мотивация, чтобы работать еще больше, посвятить все свои силы дальнейшим научным достижениям и победам».

Ранее «Озодлик» сообщал о том, что преподаватель экономики Международного Вестминстерского университета в Ташкенте Рауф Салаходжаев в феврале этого года вошел в рейтинг RePEc 100 (Research Papers in Economics) сильнейших молодых экономистов мира.

Салаходжаев проводит экономические исследования в сфере макроэкономики. Его научные работы посвящены теме интеллектуального капитала и роли интеллектуального рынка в развитии государств.

Научные статьи Рауфа Салаходжаева, которому не исполнилось еще и 30 лет, опубликованы в таких ведущих научных журналах, как «Intelligence», «Kyklos», «Environmental Research», высоко оценены агентством «Forbes» и институтом «National Policy». В 2012 году стал обладателем стипендии «Fulbright» (США) в Нью-Йоркском государственном университете получил научную степень магистра экономики.

Рейтинг проекта RePEc – Research Papers in Economics (Научные статьи по экономике) составляется отделом исследований Федерального резервного банка США. Ранее в этом рейтинге лидировали в основном выпускники и сотрудники Гарвардского, Йельского университетов, Лондонской экономической школы и других известных в мире научно-исследовательских центров.