Китай передал Астане трех осужденных граждан

Китай передал Астане троих осужденных казахстанских граждан, отбывавших наказание в китайских тюрьмах, сообщает Министерство иностранных дел Казахстана. О дальнейшей судьбе переданных на родину граждан не сообщается, их имена не уточняются.

Однако говорится, что в ближайшее время китайской стороной планируется рассмотрение вопроса о передаче еще трех казахстанских граждан. По информации министерства, в настоящее время в тюрьмах Китая находятся еще девять осужденных казахстанских граждан.

По сообщению МИД в Астане, договоренность о передаче на родину троих граждан была достигнута в начале месяца во время встречи посла Казахстана в Китае Шахрата Нурышева с заместителем министра юстиции Китая Лю Чжицяном. Между двумя странами существует соглашение о передаче граждан, приговоренных судами Казахстана и Китая к лишению свободы. Передачи осужденных граждан Китаем проводились ранее неоднократно.