Путин одобрил вхождение военных сил Южной Осетии в состав российской армии

Президент России Владимир Путин отдал распоряжение правительству заключить соглашение с Южной Осетией, которое позволит включить вооруженные силы этого отколовшегося грузинского региона в структуру российской армии. Россия фактически контролирует Южную Осетию на протяжении нескольких лет. Официально Москва, тем не менее, рассматривала этот район как отдельное государство.

Согласно черновому варианту соглашения, сепаратисты должны будут внедрить новую систему процедур в вооруженных силах после одобрения Москвы. В документе отмечается, что их структура и задачи будут определены в тексте финального договора. Соглашение также позволит югоосетинским военным переводиться на российскую базу в этом районе. 14 марта Кремль опубликовал подписанный Путиным указ, поручающий министрам иностранных дел и обороны совместно с сепаратистами в Южной Осетии подписать соответствующее соглашение. Грузия пока никак не прокомментировала происходящее.

Южная Осетия откололась в результате вооруженного конфликта в 1991-1992 годах, унесшего жизни двух тысяч человек. В августе 2008 года Россия отправила войска в регион, чтобы, как заявляли в Москве, защитить мирное население от нападений грузинских военных. Грузия, поддерживаемая США и Евросоюзом, расценила маневр как военную интервенцию на свою территорию.

После краткосрочной войны между двумя странами Россия признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. На этих территориях базируются тысячи российских солдат. Эти подразделения, как полагают в НАТО и западных правительствах, нарушают договор, положивший конец боевым действиям.