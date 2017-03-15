Одна из немецких земель запретила иностранные политические кампании

На фоне конфликта между Турцией и европейскими странами губернатор одной из немецких земель заявила, что запрещает агитационные кампании иностранных политиков. «Внутренним турецким конфликтам не место в Германии. Предвыборные кампании, угрожающие спокойствию в нашей стране, должны быть запрещены», – заявила премьер западной земли Саарланд Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Она отметила, что каждая из 16 земель имеет право не позволять ведение политической деятельности, ставящей под угрозу мирное сосуществование немцев и иностранцев. Премьер добавила, что Саарланд использует «любую возможность», чтобы помешать подобным мероприятиям. Крамп-Карренбауэр, которой 26 марта предстоят выборы, входит в Христианско-демократический союз канцлера Ангелы Меркель. Планировали ли турецкие власти кампании в Саарланде, небольшой земле на границе с Францией, неизвестно.

Голландия не позволила двум турецким министрам провести демонстрации для граждан Турции, проживающих в Нидерландах, в преддверии референдума о расширении президентских полномочий турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Он, в свою очередь, сравнил голландцев с нацистами и обвинил их в фашизме.