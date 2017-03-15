В столицу за лучшей жизнью: в Ташкенте задержаны около 1,5 тысячи беспризорных детей из областей

По данным Главного управления внутренних дел города Ташкента, за два месяца текущего года в столице были задержаны 1400 детей, оставшиеся без присмотра родителей и работавшие на столичных рынках. Все они отправлены в Центр социально-правовой помощи несовершеннолетним. По словам представителя ГУВД, большинство задержанных детей приехали из областей в столицу в поисках работы –развозили тележки на столичных базарах и мыли автомобили.

Как сообщил местным СМИ начальник отдела Управления профилактики правонарушений ГУВД города Ташкента майор Рашид Умиров, за 18 дней оперативно-розыскного мероприятия «Тозалаш-Антитеррор» («Чистка-Антитеррор») в столице были задержаны 398 несовершеннолетних, оставшихся без надзора и присмотра родителей.

Однако в беседе с репортером «Озодлика» не представившийся сотрудник ГУВД города Ташкента заявил, что с начала этого года в столице были задержаны около 1,5 тысячи беспризорных подростков:

– С начала этого года к нам были доставлены 1400 несовершеннолетних детей. Большинство из них приехали в Ташкент из разных областей Узбекистана в поисках работы. Эти ребята развозили тележки на базарах и мыли автомобили. Некоторые работали в пекарнях, столовых и самсычных. После задержания участковые инспекторы по делам несовершеннолетних доставляют их в Центр социально-правовой помощи несовершеннолетним. Мы вызываем их родителей и после разъяснительных работ возвращаем им детей, – сказал представитель ГУВД города Ташкента.

По словам предпринимателя по имени Батыр, который работает на оптовом рынке «Урикзор» в Ташкенте, среди так называемых малолетних «тачечников» много ребят, приехавших в столицу из разных областей республики:

– Эти ребята по 10-15 человек живут в квартирах недалеко от базара. Одну тележку они берут в аренду за 18 тысяч сумов (около 2,5 долларов США по курсу «черного рынка» валют) и работают до поздна. Зарабатывают они не плохо. В день они могут заработать до 100 тысяч сумов (около 13 долларов США по курсу «черного рынка» валют). Естественно, что это очень хорошие деньги для тех, кто приезжает из областей. Но милиция постоянно охотится за ними. Особенно перед праздниками их задерживают и увозят на автобусах. Но после праздников эти ребята снова появляются на базаре. Есть же такое понятие, как «борьба за существование»!, – говорит нашему репортеру столичный предприниматель.

Как говорит «Озодлику» ташкентский правозащитник Абдурахман Ташанов, который проводит мониторинг положения дел с несовершеннолетними детьми в Узбекистане, тяжелое социальное положение в селах страны вынуждает детей ехать в столицу в поисках работы:

– Причина связана с трудным экономическим положением в семьях этих детей. В некоторых семьях дети вынуждены работать с подросткового возраста. Мне точно известно о том, что более ста детей из Нишанского района Кашкадарьинской области работают в различных местах в Ташкенте. Правоохранительные органы правы, когда говорят, что беспризорность детей и их труд на черных работах наносит вред здоровью и психике ребенка. Однако экономический кризис в стране вынуждает их ехать в столицу в поисках работы, – говорит Ташанов.

По данным ГУВД города Ташкента, большинство задержанных беспризорных несовершеннолетних детей являются учащимися колледжей.

В прошлом месяце Федерация профсоюзов Узбекистана сообщила о плачевном состоянии учебной посещаемости в стране.

В статье, опубликованной на сайте организации, сообщается о том, что большинство учащихся колледжей отсутствуют в учебных заведениях. В статье также выражается обеспокоенность в связи с тем, что многие учащиеся колледжей находятся на заработках в России, Казахстане и Ташкенте.

По результатам рейдов, которые проводятся во всех профессиональных колледжах Узбекистана начиная с февраля и по сей день, более сотни родителей были привлечены к административной ответственности, директорам колледжей объявлены выговоры.

Напомним, что в этом году «Озодлик» сообщал о том, что в подвалах недостроенных домов в Намангане были обнаружены более 400 несовершеннолетних детей из города Коканда, а также Чустского, Папского, Андижанского и Гулистанского районов Ферганской долины. По данным правоохранительных органов, все эти дети в возрасте 13-14 лет сбежали от неблагополучной обстановки в своих семьях.