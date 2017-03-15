Узбекистан посетит делегация ЕБРР во главе с президентом Сумой Чакрабарти

В Узбекистан 15 марта 2017 года прибывает делегация Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с президентом Сумой Чакрабарти, сообщает пресс-служба узбекского МИДа.

Целью визита обозначено обсуждение состояния и перспектив развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР.

Напомним, что визит Чакрабарти анонсировался в ходе встречи в Ташкенте 6 февраля делегации ЕБРР во главе с управляющим директором по Центральной Азии и России Натальей Ханженковой с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Со слов Ханженковой, данный визит должен послужить расширению партнерства Узбекистана и ЕБРР.

ЕБРР был создан в 1991 году Европейским союзом, Европейским инвестиционным банком, а также 65 странами. Узбекистан стал членом ЕБРР в 1992 году. С того времени и до 2007 года банк реализовал в Узбекистане около 55 проектов, инвестировав в общей сложности практически 900 миллионов евро.

До сегодняшнего дня работа ЕББР в Узбекистане ограничивалась только поддержкой имеющегося портфеля инвестиций, который составляет 8 миллионов евро по 5 проектам.

Напомним, что в январе этого года Ташкент посетил вице-президент ЕБРР Сирил Мюллер, который встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым.

В прошлом году Всемирный банк (ВБ) сообщил о том, что выделит на бизнес Узбекистана 4 миллиарда долларов США. Из них 3 миллиарда долларов были выделены республике в июле прошлого года, которые будут потрачены на осуществление 27 проектов.