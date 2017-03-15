В Кыргызстане оппозиционер потребовал проверить психику президента

Лидер оппозиционной парламентской фракции «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев написал заявление в Генеральную прокуратуру Кыргызстана с просьбой провести психиатрическую экспертизу президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом во вторник сообщил «Интерфакс».

Кроме того, Текебаев попросил Генпрокуратуру дать правовую оценку отдельным высказываниям Атамбаева от шестого марта во время вручения госнаград. Тогда президент заявил, что парламенту Киргизии следует принять решение о роспуске, если законодатели не могут работать на благо страны. В партии утверждают, что Генпрокуратура приняла заявление в производство. Юристы партии дадут показания по нему сегодня, 15 марта.

В конце февраля Текебаев был задержан по заявлению российского предпринимателя Леонида Маевского, который утверждал, что в 2010 году передал Текебаеву один миллион долларов для содействия в покупке акций компании «Мегаком».

В начале марта на съезде партии Текебаев, находящийся в заключении в следственном изоляторе службы госбезопасности, был выдвинут кандидатом на пост президента Кыргызстана.