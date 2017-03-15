ООН: армия Асада оставила без воды 5,5 млн человек в Дамаске

Сирийская правительственная армия оставила в прошлом году без доступа к воде около пяти с половиной миллионов человек, сообщается в докладе Организации Объединенных Наций. Комиссия ООН, расследующая авиаудары на водонапорную станцию в Дамаске в декабре 2016 года, приравняла атаку к военному преступлению.

Силы президента Сирии Башара Асада отрицают причастность к разрушению источников водоснабжения, обвиняя вооруженную оппозицию. В докладе ООН повстанцам приписывается ответственность за хаотичные атаки и беспорядочный артиллерийский огонь, ставший причиной гибели десятков мирных жителей.

Доклад опубликован в шестую годовщину начала вооруженного конфликта в Сирии, жертвами которого стали более 320 тысяч человек. До начала войны в стране насчитывалось около 23 миллионов жителей, половина населения была вынуждена покинуть страну. В самой Сирии оказалось более шести с половиной миллионов перемещенных граждан.