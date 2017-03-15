Дело Виктора Януковича «о госизмене» направлено в киевский суд

Экс-президента Украины Виктора Януковича, бежавшего после Евромайдана в 2014-м году в Россию, будут судить заочно в одном из киевских судов. Ему инкриминируют государственную измену, посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины. Дело пока передано в Печерский райсуд Киева, но рассматривать его будет другая судебная инстанция, которую в ближайшее время определит Апелляционный суд.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге во вторник, 14 марта, заявил, что «это первое обвинение в государственной измене лидера, которого избрала нация». Обвинение в суде будет представлять военный прокурор Руслан Кравченко.

Показания по этому делу дали переехавшие в Украину два бывших депутата российской Госдумы – Илья Пономарев и Денис Вороненков. Среди доказательств вины Януковича фигурирует и фотокопия его письма, адресованного три года назад президенту РФ Владимиру Путину, с просьбой ввести на территорию Украины российские войска. Этот документ цитировал и демонстрировал 4 марта 2014 года на заседании Совета безопасности ООН ныне покойный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин. Однако сейчас в Кремле заявляют, как сообщил Луценко, ссылаясь на ответ Генпрокуратуры России, что не получали такого письма от Януковича.

Защита экс-президента настаивает, что законных оснований для заочного осуждения их подзащитного в деле о государственной измене нет. Как заявил Радио «Свобода» адвокат Януковича Виталий Сердюк, «до сих пор, согласно требованиям национального законодательства, Виктору Януковичу не вручено уведомление о подозрении, и он не допрошен на российской территории с участием украинских следователей».

Военный прокурор Руслан Кравченко ранее заявил, что не будет участвовать в допросе экс-президента на территории РФ. Следствие настаивает на его возвращении в Украину, обещая гарантии безопасности и справедливого судебного процесса.

Кроме дела об госизмене, Янукович – фигурант еще пяти уголовных дел. Ему инкриминируют, в частности, причастность к массовым убийствам украинских граждан во время Евромайдана, завладение государственным имуществом, захват власти неконституционным путем. Приговор бывшему президенту по делу о государственной измене, по словам генпрокурора Луценко, будет вынесен в этом году. По выдвинутым обвинениям Януковичу может грозить пожизненное заключение.