Прокуратура начала расследование в отношении кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона

В отношении экс-премьера и кандидата в президенты Франции от Партии республиканцев Франсуа Фийона официально начато расследование по делу о фиктивном трудоустройстве, – сообщила Прокуратура. То, что дело открыто, подтвердил также адвокат политика.

Le Figaro пишет, что официально Фийона обвиняют по статьям о «растрате, пособничестве преступлению и сокрытии злоупотребления государственными средствами».

Фийона обвиняют в том, что он незаконно устроил на работу жену Пенелопу. Она числилась помощником политика в то время, как он был членом Парламента и получала зарплату в размере 3677 евро в месяц, хотя, по данным свидетелей, никаких рабочих обязанностей не выполняла. Таким образом она, по подсчетам, заработала порядка 1 миллиона евро.

Сама женщина в интервью заявила, что действительно выполняла поручения мужа и получала за это деньги, но они были честно заработаны. Фийон на прошлой неделе также сделал заявление, в котором подчеркнул, что не нарушал закон.

Фийон наряду с Марин Ле Пен был кандидатом, на которого делала во французских выборах ставку Россия.

У Фийона из-за скандала с фиктивным трудоустройством уже развалилась предвыборная команда: подал в отставку его пресс-секретарь, об уходе заявил глава штаба. Но сам политик продолжал настаивать, что никакие обвинения в коррупции не помешают ему пойти на выборы и отказывался снимать свою кандидатуру. Тем не менее, из-за скандала его рейтинги в последнее время падали, и он по опросам проигрывал и центристу Эмманюэлю Макрону, и правому кандидату Марин Ле Пен.