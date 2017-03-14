Власти Сырдарьи обещали помочь матери-одиночке и ее младенцу

Как сообщил «Озодлику» представитель администрации города Сырдырья, после публикации на сайте нашего радио видеосюжета об одинокой молодой женщине, которая с грудным ребенком на руках находится в трудном материальном положении, при администрации области была создана специальная комиссия по оказанию ей практической помощи.

Обещания властей

По словам представителя хокимията (администрации) Сырдарьи, решением проблем 21-летней жительницы Мухаббат Каюмовой занимается лично председатель Комитета женщин города Мавлюда Хусаинова.

По его словам, для решения проблем молодой мамы Мухаббат при администрации области создана специальная комиссия.

Репортеру «Озодлика» не удалось связаться с самой Малюдой Хусаиновой, однако, по словам Мухаббат Каюмовой, недавно к ней домой пришли представители местной власти и обещали оказать материальную помощь.

Напомним, что 11 марта на сайте «Озодлика» был опубликован материал о нелегкой жизни 21-летней Мухаббат Каюмовой из Сырдарьи, которая вместе с 3,5-месячной дочерью живет в заброшенном доме на окраине города, в котором отсутствует вода и природный газ.

​Мольбы молодой матери не остались неуслышанными

– У меня ничего нет. Нет хлеба, нет продуктов. Молока не хватает, ребенок постоянно плачет. Я не знаю, что делать, – говорила молодая мать Мухаббат Каюмова, обращаясь за помощью ко всем неравнодушным людям.

Мухаббат Каюмова лишилась родителей в младенчестве. Ее бабушка умерла несколько месяцев назад. С мужем она разошлась во время беременности.

По словам Мухаббат, эту зиму она провела в доме без газа и горячей воды.

– Я кипячу воду и варю кашу вот на этой плите, – говорит Мухаббат, показывая на старый обогреватель для дома. – Вода закипает за 2-3 часа, каша варится 5-6 часов. До этого я и дочь сидим голодные, – плакала молодая мать с грудным ребенком на руках.

В видеосюжете про Мухаббат Каюмова можно увидеть старый дом ее бабушки, в котором она сейчас живет, и который в буквальном смысле рассыпается.

В своем обращении к неравнодушным людям Мухаббат рассказывала, что не раз обращалась к местным властям за помощью, но те, c ее слов, каждый раз прогоняли ее прочь.

– Я ходила и в махаллю, и в прокуратуру. Сдавала документы, чтобы получать детское пособие на ребенка. Но они не дают мне денег. Когда я говорю им: «Пожалуйста, помогите», они не пускают меня и прогоняют прочь. Я не знаю, что делать, мне никто не помогает, – плакала Мухаббат.

Оставшаяся наедине со своей бедой молодая мать была вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным людям.

– Ради дочки моей, помогите мне, чтобы я ее вырастила. Прошу вас помогите. Если кто меня слышит, помогите пожалуйста, – просит со слезами на глазах молодая жительница Сырдарьи Мухаббат Каюмова, обращаясь за помощью к неравнодушным людям.

После того, как видеосюжет «Озодлика» о жизни Мухаббат Каюмовой был опубликован в Сети, тысячи человек откликнулись на ее просьбу.

Сотни человек выразили желание оказать ей материальную и моральную поддержку.

Спустя совсем небольшое время в социальных сетях распространилось видео, на котором можно увидеть, как в дом молодой матери пришли люди, желающие помочь ей и ее ребенку.

К статье «Озодлика» на нашем сайте и странице в Facebook'е посыпались комментарии с просьбой сообщить адрес и данные Мухаббат Каюмовой. Наши читатели писали, что готовы помочь молодой матери и ее ребенку деньгами, продуктами и одеждой.

13 марта в беседе с репортером нашего радио Мухаббат Каюмова рассказала о том, что ей звонили люди со всех регионов Узбекистана и точек мира, желая оказать ей хоть какую-то помощь.

Редакция «Озодлика» продолжит следить за дальнейшим развитием событий и ситуацией вокруг молодой матери из Сырдарьи Мухаббат Каюмовой.