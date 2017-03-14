В Санкт-Петербурге может открыться консульство Узбекистана

Мэрия Санкт-Петербурга может найти место для Генерального консульства Узбекистана.

Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Как сообщает интернет-издание Uzdaily.uz, 13 марта хоким Ташкентской области Шукурулло Бабаев провел переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

Сообщается, что делегация Узбекистана во главе с хокимом Ташкентской области Шукурулло Бабаевым прибыла в Санкт-Петербург для налаживания взаимных социально экономических и культурных связей между странами.

Как подчеркнул губернатор Георгий Полтавченко, в последнее время Санкт-Петербург и Узбекистан постепенно восстанавливают экономические связи. Так, в 2016 году объем торговли с Узбекистаном увеличился на 35% по сравнению с 2015 годом – до $124,7 млн.