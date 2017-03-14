В Бишкеке пройдет марш за политические права и свободу слова

Мэрию Бишкека уведомили о проведении 18 марта марша за политические права и свободу слова. Об этом сообщил один из организаторов марша Эдиль Байсалов.

По его словам, уведомление передано в муниципалитет 10 марта. По информации организаторов, участники акции намерены пройти маршем от парка Победы на юге столицы до «Белого дома».

Байсалов на своей странице в Facebook написал: «Мы не хотим дестабилизации. Мы не выступаем под лозунгами «кетсин». Мы должны поменять власть только через проведение свободных выборов президента в ноябре этого года».

Сообщается, что в марше примет участие Независимый союз журналистов.

В пресс-службе мэрии подтвердили, что в пятницу, 10 марта, получили уведомление от организаторов марша.