В Узбекистане завершился двухдневный субботник в честь «Навруза»

По распоряжению кабинета министров Узбекистана 11 и 12 марта на всей территории страны прошел двухдневный общенациональный «хашар» в преддверии праздника весеннего равноденствия – «Навруз».

«В благотворительном труде приняли участие более 22 миллионов человек. Они занялись благоустройством и очисткой скверов, улиц, дорог, прилегающих к многоэтажным домам, территорий и дворов», – сообщает новостной портал Uzbekistan Today. Очищено десятки тысяч километров арыков и дренажных систем, приведены в порядок 9,2 тысяч мест поклонений, обрезано и побелено около 22 миллионов деревьев.

В эти дни по традиции была оказана материальная помощь пожилым и инвалидам, участникам войны, одиноким престарелым, потерявшим кормильца, малообеспеченным семьям.

Хашары проводятся в Узбекистане ежегодно в преддверии «Навруза» и Дня Независимости в добровольно-принудительном порядке.