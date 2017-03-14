Британский парламент утвердил законопроект о Брекзите

Палата лордов британского парламента в понедельник одобрила окончательный вариант законопроекта, дающий правительству право начать процесс выхода Великобритании из Европейского союза. Ранее он был одобрен Палатой общин. Премьер-министр Тереза Мэй может объявить о начале процедуры так называемого Брекзита уже во вторник, 14 марта.

Правительство внесло законопроект в парламент в конце января и настаивало на том, что он должен быть принят в неизменном виде. Нижняя палата одобрила предложение правительства, однако палата лордов, в которой у правительства нет большинства, в начале марта внесла в законопроект две поправки. Первая касалась предоставления гарантий находящимся на территории страны гражданам ЕС, другая – наделения парламента возможностью заблокировать действия правительства по выходу из Евросоюза. Однако после того как нижняя палата отвергла поправки, палата лордов приняла закон без них.

Процесс выхода Великобритании из ЕС должен быть начат к 31 марта и может занять до двух лет.

В июне 2016 года большинство жителей Британии на референдуме высказались за выход из Евросоюза. Несмотря на то, что большинство парламентариев были против Брекзита, представители ведущих партий – консерваторы и лейбористы – заявили, что исполнят волю избирателей.