В Таджикистане при взрыве у военной прокуратуры погиб мужчина

МВД Таджикистана расследует причины взрыва в городе Курган-Тюбе, в результате которого погиб один человек, сообщает «Озоди» (Таджикская редакция Радио «Свобода»).

По информации МВД, тело 67-летнего жителя Курган-Тюбе Хасанбоя Рахмонова было обнаружено 12 марта, около 21:50 по местному времени около военной прокуратуры Хатлонского гарнизона. При осмотре места происшествия было установлено, что Рахмонов погиб в результате взрыва.

По информации милиции, Рахмонов работал охранником технологического лицея.

Для более подробного установления произошедшего инцидента ведутся оперативно-следственные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД.

Ранее местные СМИ сообщали, что некий житель города Курган-Тюбе совершил самоподрыв у здании военной прокуратуры области. В МВД говорят, что информация о самоподрыве не соответствует действительности.